Le monde de la navigation connaît une croissance progressive au fil des ans avec Apple Plans qui se voit malheureusement obligé de chasser la concurrence, Google en premier lieu, en raison d’une série d’erreurs que nous connaissons tous très bien.

Les nouvelles d’aujourd’hui pourraient toutefois réjouir quelques utilisateurs qui, malgré tout, restent des utilisateurs fidèles d’Apple Plans.

Nous parlons de la possibilité de voir des fonctionnalités intégrées liées à la réalité augmentée. Elles pourraient nous permettre de voir des indications et bien plus encore d’une manière différente. La fonction pourrait également être ajoutée pour afficher ce qui nous entoure avec les flèches correspondantes à suivre. Les systèmes de navigation automobile modernes sont devenus plus sophistiqués que jamais, avec des informations complètes, offrant de nombreuses options qui sont devenues confortables pour le conducteur. Apple souhaiterait intégrer ces concepts à son application, ce qui améliorerait considérablement l’expérience d’utilisation finale.

Mais cela ne s’arrête pas là, car en réalité, cette solution pourrait même aller au-delà de ce qui a été dit jusqu’à présent. La solution conçue par Apple semblerait également aller dans le sens où, grâce à la caméra de notre smartphone, des informations supplémentaires seront fournies lors de la navigation simple, telle que le changement de voie, etc. De toute évidence, pour fonctionner, il devrait être nécessaire de disposer d’un iPhone correctement positionné via un support de voiture, puis d’une connexion Internet permettant la communication avec les serveurs centraux du système de navigation.

C’est sûrement une solution que la réalité augmentée ne s’était pas fixée, mais qui dans son ensemble pourrait avoir beaucoup plus de sens que de nombreuses autres applications que nous avons vues et / ou verrons à l’avenir.