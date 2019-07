Apple a publié une nouvelle publicité dédiée aux PowerBeats Pro, de véritables écouteurs sans fil offrant les mêmes technologies que les AirPods 2.

Dans la vidéo, un groupe de coureurs essaient de suivre le soleil en Islande pendant 24 heures, sur un trajet de 280 kilomètres. Apple s’en sert pour souligner la longue autonomie des PowerBeats Pro et ses fonctionnalités conçues pour les amateurs de sport.

La vidéo s’intitule “Zero Dark Project” et présente sept coureurs du Paris Running Club qui ont décidé de relever ce défi.

La course de 280 kilomètres incluait évidemment un relais entre les différents coureurs. Au cours de l’aventure, tous les participants ont utilisé les PowerBeats Pro pour écouter de la musique et trouver leur motivation.

Apple déclare que ces écouteurs atteignent 9 heures d’écoute et 24 heures à l’aide de l’étui de charge fourni.

N’oubliez pas que ces écouteurs sont alimentés par la même puce Apple H1 que l’AirPods 2, fonctionnent avec « Dis Siri », incluent une durée de vie de la batterie plus longue (jusqu’à 9 heures d’écoute) et d’autres solutions conçues spécialement pour les athlètes. Grâce à l’étui de charge sans fil, vous obtenez jusqu’à 24 heures d’écoute combinée. Les Powerbeats Pro sont totalement sans fil, donc sans câble entre les deux écouteurs. Contrairement aux AirPods, toutefois, les coussinets d’oreille ajustables peuvent être personnalisés avec des embouts de différentes tailles, afin de s’adapter à tous les besoins et d’offrir une résistance accrue à l’eau et à la transpiration.

Le PowerBeats Pro en noir sont disponibles dès maintenant sur Amazon au prix de 249 €, au même prix que sur l’Apple Store.