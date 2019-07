Samsung a enfin résolu les problèmes sur Galaxy Fold lequel devrait normalement être disponible dans le commerce en septembre. bien qu’aucune date de sortie exacte n’a été précisée, le lancement aura lieu environ 6 mois après son annonce.

Les commandes préalables pour le Galaxy Fold ont été ouvertes à l’origine le 12 avril. L’appareil devait être disponible à la vente le 26 avril. Cependant, de nombreuses unités Galaxy Fold initialement prêtées à la presse ont rencontré des problèmes d’écran. Suite à cela, Samsung a choisi de reporter le lancement.

Samsung a déclaré : « avoir pris le temps d’évaluer complètement la conception du produit, d’apporter les améliorations nécessaires et d’effectuer des tests rigoureux pour valider les modifications apportées. »

Les améliorations de conception et de construction incluent l’extension de la couche de protection de l’écran. C’était après que certains testeurs l’aient enlevé accidentellement, pensant que c’était pas un film de protection. Samsung affirme que le nouveau design le rend plus « évident qu’il fait partie intégrante de la structure de l’écran et qu’il n’est pas destiné à être enlevé ».

Samsung a également revu le design de la charnière supérieure et inférieure de l’appareil. Elles ont été renforcée avec de nouveaux capuchons de protection. De plus, des couches de métal supplémentaires ont été ajoutées à l’écran pour le renforcer. L’espace entre la charnière et le corps de Galaxy Fold a également été réduit.

Samsung a déclaré avoir utilisé ce temps supplémentaire pour optimiser davantage d’applications et de services pour « l’UX pliable unique ».

Reste à savoir si tous ces changements suffiront à sauver le Galaxy Fold…