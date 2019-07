Netflix a officiellement lancé un nouveau test en Inde avec un plan d’abonnement très bon marché.

Ce nouveau plan Netflix mis en place en Inde coûte 3 dollars par mois (environ 2,70 euros), mais ne peut être utilisé que sur des appareils mobiles (smartphones et tablettes). Il s’agit d’une première pour Netflix et pour l’ensemble des services de streaming vidéo. Et d’autant plus avec l’arrivée prochaine d’Apple TV+ et Disney+.

Avec cet abonnement à 3 $, les limitations sont nombreuses : le contenu n’est visible que sur les smartphones et les tablettes, sur un seul appareil à la fois et uniquement en qualité SD (480p). De toute évidence, la mise en miroir de contenu n’est pas prise en charge.

Après cette première phase de test en Inde, Netflix pourrait proposer un plan similaire dans d’autres pays.

Qu’en dîtes-vous ?