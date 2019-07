En attendant les iPhone 2019, les designers planchent déjà sur des concepts d’iPhone 2020, comme DBHK Hasan Kaymak Innovations.

Bien que les rumeurs sur les iPhone 2020 soient encore assez peu répandues, Hasan imagine un iPhone doté d’un module photo centré au dos et doté de quatre objectifs. Dans l’absolu, rien n’empêche Apple d’emprunter cette voie, mais encore faut-il qu’elle y trouve un intérêt certain.

Sur ces rendus, on remarque également que le module photo carré est intégré directement au dos du châssis. L’aspect final est parfait, mais techniquement, Apple n’est pas encore parvenu à ce résultat. C’est la raison pour laquelle les iPhone 2019 auront encore une protubérance pour accueillir les trois possibles objectifs.

Le designer s’est amusé à décliner ce concept en différentes couleurs. Si la version blanche est du plus bel effet, le rendu noir l’est tout autant. Il nous fait penser à une sorte de finition carbone. D’ailleurs, ce serait plutôt intéressant qu’Apple propose un jour un iPhone totalement en carbone, du moins le châssis. C’est non seulement très joli mais c’est aussi très résistant et léger. Ce n’est plus rien si ce matériau est utilisé dans bien des domaines dont l’automobile.



Même la version bleu nuit donne du style à l’iPhone dont la bordure n’est pas sans rappeler celle des anciens iPhone.

On peut clairement dire, sans prendre de risque, que ce concept est parfaitement réalisé. Hasan nous offre là des rendus de qualité qui donne déjà envie d’être à l’année prochaine.