5KPlayer est la meilleure alternative à VLC et QuickTime, autant pour ses performances que pour ses fonctionnalités. En plus d’être un lecteur multimédia puissant, il est compatible AirPlay et DLNA pour partager vos contenus vidéos et photos d’un appareil à l’autre.

5KPlayer est une application aux capacités multiples. Elle dispose d’un lecteur vidéo HD, utile aussi pour la musique et la radio. Et en plus d’être compatible AirPLay et DLNA, l’utilisateur peut aussi s’appuyer sur elle pour télécharger des vidéos sur YouTube, Dailymotion, Vevo, Facebook et plus encore. La bonne nouvelle est que l’application est gratuite et compatible Mac et PC.

Un lecteur multimédia incontournable

Grâce à son agréable interface, la prise en main de 5KPlayer se fait quasiment instantanément. Pas besoin de connaissances particulières pour profiter des bienfaits de l’application.

De plus, 5KPlayer est compatible avec pratiquement tous les formats (MKV, AVI, DVD, DVD 3D, M2TS, MP4, WMV, FLV, MP3, AAC, AC3, WMA, FLAC ou encore ALAC). L’application gère même les vidéos 4K UHD et en 360 degrés.

Et comme si cela ne suffisait pas, 5KPlayer dispose d’un autre intérêt : la compatibilité AirPlay et DLNA. Concrètement, vous pouvez diffuser vos contenus vidéo et musique d’un appareil à l’autre. Cela fonctionne depuis un iPhone vers un Mac/PC, d’un appareil Android vers un Mac/PC et inversement. Bien entendu, il est possible de faire la même chose vers une console PS4, une Xbox ou encore vers une Smart TV. Précisons que la fonction DLNA de l’app gère également les vidéos en 8K.

Grâce à AirPlay, vous pouvez aussi partager l’écran d’un iPhone, iPad et iPod sur un Mac ou un PC sous Windows. Là encore, ces fonctions ne demandent pas de connaissances informatiques particulières.

Notez que la dernière mise à jour apporte plus d’efficacité à 5KPlayer ainsi que le support de la traduction espagnole.

Comment utiliser AirPlay avec 5KPlayer

Pour illustrer cet article, voici un petit tutoriel pour comprendre comment fonctionne AirPlay entre un iPhone/iPad et l’application 5KPlayer.

Tout d’abord, allez dans l’app Photos sur iOS et sélectionnez le contenu que vous souhaitez partager sur votre Mac/PC. Appuyez ensuite la flèche de partage en bas à gauche de l’écran de votre iPhone. Vous serez ensuite invité à choisir l’option de partage. Pour cet exemple, il faut descendre jusqu’à AirPlay. Vous verrez alors le ou les choix des appareils disponibles pour ce mode. Dans notre cas, nous avons l’Apple TV 4K et le MacBook.

Précisons que sur les deux images de droite, il s’agit de l’option AirPlay disponible dans le Centre de contrôle. C’est par ici que vous devrez passer pour utiliser la fonction de copie d’écran. Elle vous permet de voir l’écran de votre iPhone/iPad directement sur le MacBook (ou autres selon vos appareils).

Pour en revenir au partage d’une photo, voici le résultat sur Mac à gauche à partir du partage depuis l’iPhone XS Max à droite. Cela fonctionne bien sûr avec une vidéo avec le son, sans perte de qualité.

Caractéristiques de 5KPlayer :

Lecture des vidéos 4k / UHD / 360 degrés, de la musique, des DVD, la radio en direct, etc. Presque tous les formats sont pris en charge.

Diffuser de la musique vidéo entre des périphériques compatibles DLNA. D’Android à PC / Mac, d’ordinateur à Android / Smart TV / PS4 / Xbox.

Copie d’écran AirPlay compatible iPhone / iPad / iPod sous Windows / Mac.

Enregistrer l’écran de l’iPad iPad en miroir

Couper / éditer une vidéo. Possibilité de la faire pivoter, modifier la vitesse de lecture, la balance des couleurs, le son, etc.

Télécharger de la musique vidéo, au format MP3, avec sous-titre, téléchargement par lot, reprise à partir du point de rupture, liste de lecture à télécharger, etc.

De plus, 5KPlayer a reçu la plus grande mise à niveau de l’histoire cette semaine.

Si vous n’avez pas encore tester 5KPlayer, n’hésitez pas, c’est totalement gratuit !

Télécharger 5KPlayer gratuitement pour Windows

Télécharger 5KPlayer gratuitement pour Mac