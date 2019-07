Tim Cook a publié un tweet pour exprimer son chagrin aux victimes de l’incendie criminel au siège de Kyoto Animation. Cet incendie a coûté la vie à au moins 33 personnes.

« Kyoto Animation héberge certains des designers et rêveurs les plus talentueux du monde », a écrit Tim Cook. « L’attaque dévastatrice d’aujourd’hui est une tragédie qui dépasse de loin le Japon. Les artistes de KyoAni ont répandu la joie à travers le monde et à beaucoup de générations avec leurs chefs-d’œuvre ». Le message a également été écrit en japonais.

Kyoto Animation is home to some of the world’s most talented animators and dreamers — the devastating attack today is a tragedy felt far beyond Japan. KyoAni artists spread joy all over the world and across generations with their masterpieces. 心よりご冥福をお祈りいたします。

