Apple aurait pour projet de transférer une partie de sa production d’AirPods au Vietnam, selon les informations partagées par Nikkei. Par conséquent, le site de production exploité à ce jour sur le sol chinois serait laissé pour compte, même si les enjeux de cette décision pourraient revêtir une signification très différente.

Pour certains, il s’agirait d’un simple mouvement de diversification et une opportunité pour un géant comme Apple d’entrer sur un marché comme celui des vietnamiens. D’autres voient dans ce mouvement une sorte de protection contre la Chine en raison des relations controversées avec l’administration Trump. Pour le moment, rien est confirmé. En réalité, on peut toutefois dire que GoerTek, le fournisseur chinois et partenaire d’Apple, a été informé de la possibilité de déplacer la production des AirPods au Vietnam afin de trouver une alternative possible.

Ce ne serait pas une nouveauté pour Apple de sonder le marché vietnamien. En fait, il existe déjà d’excellents rapports au vu de la production actuelle de l’offre mondiale d’EarPods.

Un geste qui sera sûrement tenu en haute estime étant donné que les AirPods détiennent à eux seuls 70% du marché mondial des véritables casques sans fil avec des marges de croissance encore plus élevées en termes de ventes et de chiffre d’affaires.

Est-ce une indication supplémentaire de l’arrivée des AirPods 3 en 2019 ?