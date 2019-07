Deux publicités Apple sont officiellement entrées dans la course aux Outstanding Commercial Emmy Award 2019.

La nouvelle est arrivée aujourd’hui et ne nous surprend pas du tout. Ce n’est pas un hasard si Apple a obtenu ces nominations pour les types de contenu publicitaire sur lesquels la société s’est toujours concentrée ces dernières années.

Les deux publicités ont été produites en collaboration avec TBWA / Media Arts Lab, qui est aujourd’hui l’un des partenaires historiques d’Apple dans ce secteur.

La première vidéo à recevoir cette nomination est Make Something Wonderful, un spot totalement consacré au monde Mac et diffusé en 2018. Dans cette vidéo, toutes réalisées en noir et blanc, différentes personnalités de la série abordent la création de forme de contenu avec votre Mac.

La deuxième vidéo est à la place Ne jouez pas avec Mère, l’un des nombreux clichés tournés sur iPhone depuis la sortie du nouvel iPhone XS. La date de sortie remonte à avril 2019, il s’agit donc d’un produit beaucoup plus récent. Cet endroit montre les beautés les plus cachées de la nature de la planète dans laquelle nous vivons tous.

Apple fera concurrence à :