Sosh lance de nouvelles offres pour ses forfaits mobile de 20 Go et 50 Go, respectivement aux prix 9,99 €/mois et 14,99 €/mois, une remise de 10 € valable 12 mois.

Les forfaits sont sans engagement et comprennent les appels, SMS et MMS illimités en France ainsi que 20 Go ou 50 Go d’Internet.

Depuis la France métropolitaine vers l’international :

Vous appelez en illimité vers les mobiles et fixes d’USA/Canada.

Vous appelez en illimité vers les fixes d’Europe / Suisse / Andorre/DOM.

Vous envoyez des SMS en illimité vers Europe/Suisse/Andorre/DOM.

Vous pouvez souscrire à ces offres jusqu’au 29 juillet prochain.

