Dès le mois d’août, Apple commencera à produire en Inde ses iPhone XS et iPhone XR afin de les vendre dans le pays.

Apple continue d’élargir ses partenariats en Inde, un pays qui pourrait remplacer la Chine dans les années à venir. Il pourrait même devenir le principal centre de production des iPhone vendus dans le monde. Le coût de la main-d’œuvre est considérablement plus bas. De plus, Apple éviterait les problèmes politiques et commerciaux que traversent les USA et la Chine.

Les premiers iPhone XS et XR fabriqués en Inde seront uniquement destinés au marché local. Cette solution permettra à Apple de payer moins d’impôts et de vendre ces modèles à des prix plus adaptés au pouvoir d’achat des utilisateurs indiens.

Ces modèles seront fabriqués par Foxconn, qui a ouvert sa première usine en Inde depuis plusieurs mois. À ce jour, Apple n’a produit que l’iPhone X (à partir de juillet, toujours avec Foxconn) et les anciens iPhone SE, iPhone 6 et iPhone 7 (assemblés par Wistron).

Nous nous rappelons également que, bientôt, les premiers iPhone assemblés en Inde arriveront également en Europe.