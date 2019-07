Apple a décidé d’exporter une partie des iPhone fabriqués en Inde vers les marchés européens.

Plus précisément, Wistron a commencé à exporter des iPhone 6 et iPhone 7 de l’Inde vers l’Europe. Ces modèles ont été fabriqués dans les installations de Wistron situées à Bengalore. Environ 100 000 unités sont exportées par mois vers l’Europe.

La décision d’Apple d’introduire des iPhone “Made in India” sur les marchés européens, vient renforcer encore l’idée que l’Inde peut réellement devenir une alternative à la Chine, en tant que centre d’assemblage d’iPhone. En effet, il semble que les iPhone exportés représentent environ 70 à 80% de la capacité totale de l’installation de Bengalore.

De plus, Foxconn devrait également commencer très prochainement la production d’iPhone X dans son usine en Inde. Apparemment, même pour Foxconn, le marché chinois est saturé. Et c’est sans parler du coût de la main-d’œuvre, trois fois plus élevé qu’en Inde.

Il y a deux ans, Apple a pris la décision de produire une partie des iPhone en Inde afin d’obtenir les autorisations nécessaires pour ouvrir les premiers Apple Store locaux. Les premières inaugurations devraient avoir lieu d’ici la fin de l’année. Son objectif est également de vendre davantage d’iPhone à la population locale.