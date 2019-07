Dr.fone est la solution à tous vos problèmes ! Bien souvent, les utilisateurs ne savent pas comment transférer leurs données quand ils passent d’un téléphone à l’autre. C’est d’autant plus vrai quand il s’agit de deux appareils au système d’exploitation différent.

Par exemple, nombreux sont ceux à ne pas savoir ou à galérer pour transférer leurs données d’un iPhone à un appareil Android, vice-versa. Heureusement, il existe un moyen très simple : Dr.fone.

Avec Dr.fone, vous allez enfin pouvoir transférer jusqu’à 15 types de fichiers (en fonction du type de transfert et d’appareils). Cela concerne les photos, vidéos, contacts, liste noire des contacts, messages, historique des appels, signets, calendrier, mémo vocal, musique, enregistrements d’alarme, messagerie vocale, sonneries, papier peint, et plus.

L’avantage de ce logiciel est que vous n’avez pas besoin d’être un expert en informatique pour parvenir à vos fins. Un seul clic suffit pour transférer chacune de vos données. C’est tellement simple que même un enfant y arrive !

Parmi les bienfaits de Dr.fone, il y a le temps de transfert. Le soft est tellement performant qu’il est capable de transférer vos données d’un appareil à l’autre en moins de 3 minutes dans la plupart des cas. Bien sûr, le temps de transfert dépendra aussi de la taille des fichiers transvasés.

Dr.fone permet le transfert de données d’Android vers iOS, d’iOS vers Android, et est compatible avec plus de 8 000 appareils iOS et Android.

Tutoriel de transfert de données

Pour commencer, vous devez brancher vos deux appareils à votre ordinateur. Notez que Dr.fone est compatible avec les machines Mac et Windows.

Ensuite, cliquez sur le bouton Migrer :

À partir de là, vous serez invité à choisir le type de fichiers à transférer. C’est ici que vous devez cocher les cases qui vous intéresse.

Ensuite, cliquez sur le bouton Lancer la copie pour commencer le transfert. Vous pouvez aussi (facultatif) cocher la case “Effacer les données avant copie” pour effacer les données de l’appareil cible avant de transférer les nouvelles données.

Il est conseillé de ne pas débrancher l’un des appareils, car cela stoppera le processus :

Après quelques minutes, le processus de transfert sera terminé. Vous pouvez alors débrancher vos deux appareils, et constater sur le téléphone cible que toutes vos données ont été transférées avec succès.

Vous voyez par vous-même que le transfert de données entre deux appareils est clairement un jeu d’enfant. Plus besoin de vous prendre la tête lorsque vous changerez d’appareil. Difficile de faire plus simple !

Précisons que Dr.fone est compatible avec les smartphones et tablettes. Cela comprend les appareils conçus par Apple, Samsung, HUAWEI, OPPO, Sony, HTC, Google, LG, Motorola, ZTE, et plus encore. Notez que tous les opérateurs sont supportés, (même étrangers), ainsi que les dispositifs déverrouillés d’origine.