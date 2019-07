Apple a désactivé l’application Talkie-Walkie sur Apple Watch en raison d’une vulnérabilité qui pourrait permettre à une personne d’écouter l’iPhone d’un autre utilisateur sans son consentement.

Comme l’a signalé Apple à TechCrunch, le problème est en cours de résolution, mais jusque-là, la société a préféré désactiver complètement le Talkie-Walkie sur Apple Watch :

« Nous venons de trouver une vulnérabilité liée à l’application Talkie-Walkie sur Apple Watch et nous avons désactivé cette fonctionnalité tout en essayant de résoudre rapidement le problème. Nous nous excusons auprès de nos clients pour la gêne occasionnée et nous rétablirons les fonctionnalités dès que possible. Bien que nous n’ayons connaissance d’aucune utilisation de cette vulnérabilité au détriment de nos clients, et bien que des conditions et séquences d’événements spécifiques soient nécessaires pour l’exploiter, nous prenons la sécurité et la confidentialité de nos clients très au sérieux. Nous avons décidé qu’il était judicieux de désactiver l’application, car ce bug pourrait permettre à quelqu’un d’écouter les conversations d’un autre client via l’iPhone sans consentement. Nous nous excusons encore pour ce problème. »

Apple a été informée du bug via son portail de vulnérabilités officiel, mais pour le moment, il ne semble pas avoir été exploité contre un utilisateur.

L’application Talkie-Walkie restera installée sur l’Apple Watch, mais ne fonctionnera pas tant qu’elle n’aura pas été mise à jour avec la correction d’Apple.

Il s’agit du deuxième bug similaire survenu au cours des derniers mois, puisqu’un bug sur les appels de groupe FaceTime a été découvert au début de l’année. Il permettait aux utilisateurs d’écouter l’interlocuteur avant même que l’appel soit accepté.

Nous vous rappelons que Talkie-Walkie peut être utilisé pour communiquer avec tous vos contacts via une connexion cellulaire depuis un iPhone connecté, directement sur les modèles Apple Watch LTE ou via le réseau Wi-Fi.