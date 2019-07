Dès l’automne prochain, Apple TV+ fera ses premiers pas, mais il ne sera pas simple pour Apple de se faire une place dans le monde du streaming vidéo. La concurrence est de plus en plus présente. Pour faire ses débuts de la meilleure façon possible, la firme mise énormément sur la qualité. C’est la raison pour laquelle elle investit jusqu’à 15 millions de dollars par épisode de certaines de ses séries originales.

Selon le Wall Street Journal, les épisodes individuels de la série ” See TV “ avec Jason Momoa ont coûté plus de 15 millions de dollars. Cette série se déroule dans un avenir despotique des centaines d’années après qu’un virus mondial ait décimé la population mondiale et laissé les membres restants de l’humanité aveugles. La série explorera comment vous vous sentez dans ce monde.

Apple est toujours en bonne compagnie, mais Disney investit également des montants faramineux pour la série ” The Mandalorian “ située dans l’univers Star Wars.

Investissements importants mais nécessaires, lorsque vous êtes un nouvel acteur qui souhaite pénétrer un marché où la concurrence est présent depuis plusieurs années avec un contenu de haute qualité.

En comparant les chiffres avec des streamers établis tels que Netflix et HBO, il s’avère qu’ils dépensent en moyenne 5 millions de dollars par épisode pour une série phare. Apple TV+ et Disney pourraient donc relever le niveau de qualité.