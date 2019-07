Encore une surprise d’Apple qui vient tout juste de baisser le prix du MacBook Air Retina, passant à 1099 $ au lieu de 1 199 $.

Ce n’est pas tout puisque ce MacBook Air se dote désormais de la fonctionnalité True Tone, grâce à laquelle la colorimétrie de l’écran s’adapte en fonction de l’éclairage environnant.

Son prix démarre 1 249 € avec un Intel Core i5 bicœur, 128Go de SSD et 8Go de RAM. Les nouveaux modèles sont déjà disponibles à la vente, avec une livraison à partir du 11 juillet. On notera que le SSD de 1 To remplace le SSD de 1,5 To.

Du côté du MacBook Pro 13 pouces, Apple a doté l’entrée de gamme de la Touch Bar, de Touch ID, ainsi que de la puce T2. Il a également droit à un processeur quadricœur de 8e génération à 1,4 GHz (Turbo Boost 3,9 GHz). Le prix reste identique à 1 499 €.

C’est un bonne nouvelle en soi puisque pour le même prix, vous avez mieux.

Et comme le géant californien vient également de lancer son opération Back to School 2019, les étudiants et enseignants bénéficient d’une remise supplémentaire de 100$ sur l’achat d’un Mac, en plus de se voir offrir un casque Beats.