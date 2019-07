Le biographe officiel de Steve Jobs, Walter Isaacson, a publié une interview dans laquelle il reconnaissait qu’il devait “adoucir” certaines citations du cofondateur d’Apple, en particulier concernant Tim Cook et son “peu d’attention portée au produit”.

Dans son interview, Isaacson a déclaré que Jobs avait à plusieurs reprises reproché au PDG actuel d’Apple, Tim Cook, de ne pas être une “personne-produit”:

« Steve m’a parlé de la façon dont Tim Cook pourrait tout faire, puis il m’a regardé et m’a dit : Tim n’est pas une personne axée sur les produits. »

Le biographe a ensuite admis qu’il avait dû adoucir certaines déclarations trop dures de Steve Jobs :

« Parfois, quand Steve souffrait … et qu’il était en colère, il parlait du fait que Cook n’était pas une personne-produit. Je sentais que je devais retenir les choses pertinentes, mais pas toutes les critiques. »

Les mots d’Isaacson arrivent quelques jours après l’article du WSJ, démenti par la suite par Apple, selon lequel Jony Ive aurait quitté Apple car la société ne place plus le produit au centre de ses stratégies. Histoire qui, selon Isaacson, correspond à la réalité.

le biographe a ensuite parlé de la relation entre Jobs et Ive :

« Je pense que les mots “spirituel” et “âme sœur” reflètent la réalité lorsque nous parlons de Jobs et Ive. Ils avaient non seulement une fusion mentale, mais presque une fusion émotionnelle. Jobs était une “personne-produit” qui aimait Jony Ive.

Chaque jour, lorsque Jobs était au bureau de Cupertino, il se rendait au studio de design de Ive à midi. Lorsque Jobs arrivait, tout le monde sortait et il s’asseyait à une table avec Jony pour parler de chaque détail d’un certain produit. »

Selon Isaacson, avec le départ d’Ive, Apple a perdu une grande opportunité, le seul grand produit de design de ces 15 dernières années étant l’Apple Park.

« Apple pourra continuer à gagner de l’argent, mais a perdu sa propre spiritualité, celle de Jobs et Ive. Quelqu’un dit-il qu’aujourd’hui, il est impossible d’innover comme avant ? Faux. En 1900, ils disaient que tout ce qui pouvait être inventé avait été inventé. Même aujourd’hui, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais au cours des 15 dernières années, Apple n’a produit qu’un seul produit de design appelé Apple Park.

Avec Ive concentré sur cette structure, Apple a détourné l’attention de différents produits, comme celui de l’Apple TV recherché par Steve Jobs.

Je pense que durant ces années, la société aurait pu créer un téléviseur en tant que produit intégré de bout en bout, capable de fournir des images de haute qualité et des fonctionnalités logicielles de l’Apple TV. C’était ce que Steve Jobs voulait. »

Selon Isaacson, l’iPhone 5 était le dernier produit dans lequel Jobs était impliqué dans toutes les phases de conception.