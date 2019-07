Les analystes de Rosenblatt Securities estiment que l’iPhone XI aura des performances record sur tous les téléphones Android 2019, mais se vendra moins que prévu.

En fait, les analystes ont revu à la baisse leurs prévisions. Les futurs smartphones d’Apple pourraient en effet décevoir en termes d’unités vendues, du moins par rapport aux prévisions précédentes.

Cela pourrait même avoir un impact sur la valeur des actions APPL, qui pourrait atteindre 150 $ dans les 6 à 12 prochains mois. Pour cette raison, Rosenblatt recommande de vendre maintenant les actions Apple aux personnes qui effectuent des investissements à moyen terme.

Selon les analystes, même la croissance de l’iPad aura tendance à ralentir au second semestre. Pour l’Apple Watch, le HomePod et les AirPods, les ventes devraient être excellentes. Pour autant, ils ne combleront pas les manquements de l’iPhone. Peu de confiance également dans les services Apple, à la fois dans Apple Music et dans le prochain Apple News+.

Selon les chiffres des ventes de Rosenblatt, l’iPhone XS est celui qui ressent le boom de l’iPhone XR, de loin le smartphone Apple le plus vendu ces derniers mois. Ces données doivent également refléter le fait que la société doit probablement revoir sa politique tarifaire. L’iPhone XR s’est vendu plus que l’iPhone XS et XS Max réunis.

En général, les ventes au cours des 6 derniers mois ont été stables, confirmant une période qui n’est certainement pas positive pour Apple et ses smartphones.

En ce qui concerne les iPhone 2019, Apple pourrait être affectée par deux problèmes. Le premier concerne le peu de nouveautés en termes de design, le second, le fait que de nombreux utilisateurs attendent le premier iPhone 5G prévu pour 2020. L’iPhone 5G pourrait en effet relancer le ventes.

Autres prédictions

Les analystes estiment également qu’Intel continuera à produire des puces de modem pour les iPhone 2019, alors qu’en 2020, tous les appareils utiliseront des puces Qualcomm. Ils annoncent aussi un chargeur rapide de 18 W dans le boîte. En termes de fonctionnalités, il est probable qu’Apple utilisera Force Touch sur le prochain iPhone pour des questions de coûts moins élevés. Ils confirment la présence de la triple caméra sur les deux iPhone XI / XI Max et de la double caméra sur le successeur de l’iPhone XR.

Les nouveaux processeurs devraient garantir à Apple les meilleurs smartphones en circulation en termes de performances. La puce A13 de nouvelle génération devrait en effet dépasser toutes les appareils Android en 2019 et pour plusieurs mois de 2020.