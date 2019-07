L’Apple I a été lancé en 1976, à seulement 200 unités, lesquelles ont été fabriquées par les cofondateurs d’Apple, Steve Jobs et Steve Wozniak. Aujourd’hui, l’un des manuels d’utilisation de l’ordinateur est aux enchères.

RR Auction dispose actuellement d’un manuel d’utilisation pour le premier Apple I, ce qui est évidemment très rare. Sur les 200 unités Apple I fabriquées, la société n’en a vendu que 175. Ainsi, même un simple manuel d’utilisation de ce modèle peut faire l’objet de beaucoup d’attention de la part des collectionneurs.

L’enchère actuelle est 9 422 dollars, mais la vente va certainement dépasser les 10 000 dollars.

La couverture du manuel montre le logo original d’Apple. Dans le manuel, on retrouve une vue schématique complète dépliable du système. De plus, il permettait au propriétaire de savoir comment utiliser l’ordinateur et son moniteur.

Description du manuel :

« Manuel d’utilisation Apple-I vintage, extrêmement rare et original, publié par la société Apple Computer Company vers 1976, 12 pages, 8,5 x 11, avec le logo original d’Apple sur la couverture, conçu par le troisième cofondateur d’Apple, Ron Wayne, et montrant Isaac Newton assis paisiblement sous un arbre, avec une pomme brillante suspendue au-dessus. Le manuel d’utilisation fournit des informations sur la mise en marche et le fonctionnement du système, l’utilisation du moniteur du système et le développement du système Apple. Il présente également un schéma de déploiement impressionnant de l’ordinateur Apple-I. Il contient également une page intitulée «6502 Hex Monitor Listing» (Liste des moniteurs 6502), qui décrit un programme de mémoire innovant conçu par Steve Wozniak, communément appelé le «moniteur Woz». En très bon état, avec une légère coloration irrégulière en forme de grille sur la couverture, une petite déchirure sur le bord supérieur du capot avant et une légère tache circulaire à l’intérieur du capot avant. Cet exemplaire n’est pas perforé à trois trous. »

Les enchères pour le manuel d’utilisation original seront en ligne jusqu’au mercredi 10 juillet 2019 à 19h00 HE.