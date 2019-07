Après une première incursion au CES de Las Vegas, Apple a repris sa campagne de panneaux publicitaires mettant en évidence le respect de la vie privée sur iOS et l’iPhone.

Les deux nouvelles affiches ont été montées au Canada, toutes deux pour promouvoir l’attention portée à la confidentialité par Apple.

Le premier panneau publicitaire est situé juste à côté du siège social de Sidewalk Labs à Toronto. On peut y lire « We’re in the business of staying out of yours ». Elle cible plus ou moins directement de Google. Rappelons que Tim Cook a souligné à plusieurs reprises que la concurrence fonde ses activités sur les données des utilisateurs, contrairement à Apple. De plus, Sidewalk Labs est une société Alphabet/Google. Ce n’est donc pas un hasard si ce panneau a été installé à cet endroit.

L’autre panneau publicitaire, portant la grande inscription « Privacy is King », est situé sur la rue King à Toronto.

Récemment, Apple a intensifié son marketing sur la confidentialité, y compris ses vidéos, communiqués de presse et autres initiatives similaires.