Laurene Powell Jobs, la veuve de Steve Jobs, a annoncé une nouvelle collaboration avec l’acteur Leonardo DiCaprio et l’investisseur Brian Sheth. Ensemble, ils lutteront contre les menaces pesant sur l’environnement et promouvront le respect de la terre.

Earth Alliance se définit comme une organisation « née pour aider à faire face aux menaces urgentes contre les systèmes de soutien essentiels de notre planète ». C’est une réponse à la crise climatique croissante et à la perte époustouflante de biodiversité qui menace la stabilité de la vie sur la terre.

L’organisation a été fondée par Powell Jobs, DiCaprio et Sheth, et bénéficiera de l’aide d’autres associations avec lesquelles elles collaboraient dans le passé.

« Tout ce que nous connaissons et aimons est menacé par la crise climatique, et nous devons tous nous demander ce que nous pouvons faire pour protéger la planète que nous partageons », a déclaré Laurene Powell Jobs. « Earth Alliance est notre réponse. Je suis fière de rejoindre Leo et Brian pour créer une terre habitable pour les générations futures. Leo est l’un des communicateurs les plus talentueux de notre époque et, avec Earth Alliance, nous allons essayer d’inciter les gens, indépendamment de leur âge, de leur race ou de leur géographie, à tenter de protéger notre planète en danger de disparition. »

Les trois co-fondateurs offriront leur expertise pour superviser le projet Earth Alliance et collaboreront avec d’autres organisations à but non lucratif, communautés, fonds et agences gouvernementales pour mener à bien leurs objectifs.