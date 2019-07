Après les rumeurs, les concepts et les fuites, il fallait bien s’attendre à ce que le premier clone de l’iPhone XI Max voit le jour. C’est aujourd’hui le cas dans une vidéo publiée par le YouTubeur Amazing Unboxing.

Il dévoile le premier clone de l’iPhone XI Max, aussi appelé : iPhone 11 Plus , iPhone XL Max or iPhone XL Plus. Pour l’heure, on ne connait pas le nom définitif qu’Apple a choisi pour ce modèle. Pour cela, il faut attendre la keynote prévue pour le mois septembre prochain.

Dans sa vidéo, le YouTubeur montre également les trois coloris : Gris sidéral, Argent et Or. Les clones semblent être fabriqués avec les mêmes matériaux qu’Apple utilise habituellement dans leur iPhone.

En analysant le design, on remarque immédiatement la bosse carrée placée à l’arrière. Ce sera d’ailleurs le principal, si ce n’est le seul, changement au niveau du design. Dans cette protubérance prendront place les trois modules photo, le microphone et le flash LED. On note au passage que les finitions semblent être de qualité, à la manière d’Apple.

En revanche, le système mobile n’est clairement pas optimisé, ni même fluide. Il est loin d’offrir le confort d’iOS. C’est normal, c’est le clone d’un appareil qui n’existe pas encore officiellement. On remarque aussi que l’écran ne descend pas totalement en bas, comme c’est le cas sur les modèles actuels.

Un autre changement qui n’est pas présent sur ce clone, c’est le bouton vibreur. Sur les futurs iPhone, ce bouton devrait être plus allongé et se déplacer de haut en bas, au lieu d’avant en arrière.

Bien que ce soit une copie chinoise, cet iPhone XI Max donne déjà une petite idée de ce qui nous attend cet automne.