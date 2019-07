Apple a indirectement perdu l’un des esprits les plus créatifs du secteur marketing. Arnau Bosch Vergés a quitté l’agence de publicité TBWA Media Arts Lab. Elle collabore depuis des années avec la firme de Cupertino pour créer des campagnes publicitaires.

Arnau Bosch Vergé a décidé de quitter TBWA Media Arts Lab pour créer une nouvelle plate-forme de médias sociaux dédiée aux musiciens.

Bosch est l’un des créateurs les plus respectés de l’industrie, surtout pour son travail avec Robbin Ingvarsson et Kako Mendez dans le court métrage “Welcome Home” réalisé par Spike Jonze. Ce court métrage a remporté de nombreux prix lors de divers événements de l’industrie, notamment celui du Creative Marketer of the Year à Cannes.

Quant à sa décision de quitter l’agence, Bosch a déclaré qu’il était temps pour lui d’essayer quelque chose de différent : « Après avoir travaillé pour une si grande marque qui compte tant pour des millions de personnes, et après avoir collaboré avec des personnes talentueuses comme Spike Jonze, vous êtes gâté. Vous vous demandez, où puis-je aller après tout cela ? Je pense que je veux essayer quelque chose de différent et savoir ce qui se passe ensuite. C’est désormais le meilleur moment, maintenant qu’Apple est à son apogée. »

Le départ de Bosch intervient à peine plus d’un mois après plusieurs changements importants à la TBWA. Geoff Edwards et Chuck Monn ont été choisis comme les nouveaux directeurs de la création, chargés notamment de superviser les campagnes marketing pour Apple et l’iPhone.