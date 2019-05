Apple remporte pour la première fois le prix Creative Marketer of the Year au festival international de la créativité qui se tient à Cannes. Le Festival international de la créativité est destiné aux professionnels du secteur de la publicité. C’est l’événement le plus important de tout le secteur.

Dans le passé, Apple avait déjà remporté de plus petits prix, mais jamais le prestigieux Creative Marketer of the Year. La firme de Cupertino a donc été couronnée pour la première fois de son histoire en tant que société de création de l’année.

« Ce prix est un grand honneur », a déclaré Tor Myhren, vice-président du marketing et des communications chez Apple. « Le monde créatif nous regarde et … il y a beaucoup de talents créatifs qui pourraient un jour travailler chez Apple. C’est aussi important pour les futurs talents potentiels qui voudront travailler avec nous. Ce qui a bien sûr changé, c’est tout le paysage médiatique, mais je pense que les principes de base qui régissent notre marketing n’ont jamais changé. Au cœur de tout cela, il y a la simplicité, la réduction des tâches à l’essentiel et la créativité. [Nous nous concentrons sur] l’expression créative et les outils à faire – et le marketing – pour les créatifs. »

Ce prix a été attribué à l’ensemble des travaux créatifs d’Apple sur les campagnes publicitaires et de marketing en ligne, à la télévision et sur d’autres supports.