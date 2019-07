Apple aurait l’intention de lancer un nouvel iPhone destiné au marché chinois uniquement. Celui-ci disposera du capteur Touch ID logé sous l’écran, plutôt que de Face ID.

Selon The Global Times, Apple va sortir un nouvel “iPhone sur mesure” en Chine pour tenter de freiner la baisse des ventes locale. La situation s’est en effet récemment aggravée par la pression des coûts de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Selon le site d’informations caijing.com.cn, ce nouvel iPhone dédiée à la Chine se passerait de Face ID au profit d’un capteur d’empreintes digitales situé sous l’écran. Citant des sources issues de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, ce choix aurait fait spécifiquement pour « réduire les coûts ».

Depuis l’iPhone X, Apple a renoncé à intégrer Touch ID. La reconnaissance faciale a ensuite pris sur les iPhone XS, iPhone XS Max et iPhone XR. Tous ces appareils dispose d’une encoche dans le partie supérieure de l’écran qui abrite la caméra TrueDepth, essentielle pour la technologie Face ID.

En revanche, les marques de smartphones chinois telles que Huawei, Xiaomi, Oppo et Vivo ont adopté une technologie de détection des empreintes digitales intégrée dans l’écran à leurs smartphones haut de gamme. Et plus récemment, les modèles de milieu de gamme en sont également pourvus. Cette stratégie semble avoir porté ses fruits, Apple ayant perdu de nombreux utilisateurs chinois.

Alors peut-être qu’un tel iPhone pourrait voir le jour en Chine ? Souhaiteriez-vous qu’il arrive dans nos contrées.