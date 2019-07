Apple a annoncé que les résultats financiers du troisième trimestre de 2019 seront dévoilés lors d’une conférence prévue le 30 juillet.

Les résultats financiers du deuxième trimestre ont été annoncés le 30 avril, avec des gains légèrement inférieurs à ceux de la même période de l’année précédente. Le 30 juillet, tous les résultats financiers d’Apple pour le troisième trimestre (ce qui correspond à la période avril-mai-juin) seront annoncés. Comme on peut si attendre, la firme de Cupertino ne dévoilera aucune information sur le nombre exacte d’unités vendues. La société a en effet décidé depuis plusieurs mois de ne plus partager plus cette donnée.

La conférence débutera à 23h00, heure française. Nous verrons si les analystes auront eu raison de penser que les ventes d’iPhone sont en baisse.