Apple a réalisé une nouvelle vidéo baptisée “Call me Cowboy” de la série “Shot on iPhone”, dédiée à la communauté LGBTQIA et au rodéo.

La vidéo a été tournée par Luke Gilford au Gay Rodeo, une série d’événements permettant à la communauté LGBTQIA (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer, etc.) de participer à un rodéo sans aucun préjudice.

La vidéo “Call me Cowboy” est un aperçu d’un court métrage qui sera publié dans les prochains jours et qui mettra en vedette Breana Knight, musicienne et cavalière.

Les images ont été filmées avec un iPhone XS, un iPhone XS Max, des objectifs Moment et un cardan DJI Osmo Mobile 2.