C’est le moment où jamais de vous lâcher si vous cherchez un MacBook 12″ pas cher. Avec les soldes, la Fnac et Darty proposent des tarifs encore jamais vus.

En effet, ce MacBook 12″ Or Rose embarque un SSD de 512 Go SSD, 8 Go de RAM, le SoC Intel Core i5 bicœur à 1.3 GHz. Actuellement vendu 1 799 € chez Apple, vous le trouvez en ce moment à seulement 1 099 €, soit une économie immédiate de 700 €. Faites vite car les autres coloris sont déjà tous vendus !

Caractéristiques :

Processeur Intel Core i5 bicœur de 7e génération à 1,3 GHz

Turbo Boost jusqu’à 3,2 GHz

8 Go de mémoire LPDDR3 à 1 866 MHz

SSD de 512 Go

Intel HD Graphics 615

Clavier avec mécanisme papillon de deuxième génération

Chez Darty, vous trouverez ce même MacBook 12″ avec 256 Go à 899 € au lieu de 1 499 €, soit une économie de 600 €.

› MacBook 12″ – 256Go – Gris sidéral : 899 € au lieu de 1 499 €

› MacBook 12″ – 256Go – Or : 899 € au lieu de 1 499 €