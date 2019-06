Facebook teste actuellement une nouvelle fonction sur iOS et Android afin de désactiver les badges de notification rouges en bas de l’écran.

L’application Facebook utilise des badges de notification rouges pour signaler le nouveau contenu disponible dans diverses sections telles que des vidéos et des groupes. Seulement, de nombreux utilisateurs trouvent ce type de solution très gênant et peu utile. De plus, cela demande à aller dans chaque onglet pour les supprimer. C’est une réelle perte de temps.

Facebook teste donc une nouvelle option qui permet aux utilisateurs de désactiver ces fameux badges rouges sur les sections individuelles ou toutes. Initialement, l’entreprise utilisait cette solution pour augmenter l’utilisation de toutes les sections de l’application. Désormais, il est probable que quelqu’un a remarqué que ce n’était pas la bonne approche.

Voici les propos d’un porte-parole de la société : « Ce test est lié au travail que nous effectuons avec l’équipe du bien-être. Nous réfléchissons à la façon dont les gens passent leur temps dans l’application et à la faire de la meilleure façon possible. À l’avenir, nous proposerons également de nouvelles options permettant aux utilisateurs de mieux gérer les notifications en fonction de leurs besoins ». Apparemment, de nombreux utilisateurs ne se sentent pas à l’aise s’ils voient ces points rouges et ont tendance à cliquer sur les sections correspondantes pour les faire disparaître. C’est une étrangeté psychologique que Facebook a tenté d’exploiter, mais cela n’a apparemment pas abouti aux résultats escomptés.

Les premiers tests ont déjà et, il est probable que ces options seront actives pour tout le monde dans les prochaines semaines. Vous les retrouverez dans la section Paramètres et confidentialité > Paramètres > Notifications > Badges de notification.

Nous signalons également une fonction que tout le monde ne connaît peut-être pas: si vous ne souhaitez plus afficher un onglet au bas de l’application Facebook, maintenez votre doigt appuyé pendant quelques secondes et vous aurez la possibilité de le supprimer.