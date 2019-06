Est-ce que la prochaine Apple Watch Series 5 aura droit à une caméra ? Dans un nouveau brevet, Apple confirme en tout cas son vif intérêt pour la mise en œuvre d’une caméra vidéo sur Apple Watch, avec une solution très particulière.

Toutes les entreprises qui ont essayé d’intégrer une caméra sur leurs smartwatches ont rencontré le même problème. La position fixe oblige l’utilisateur à se tordre le poignet pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo. Bien évidemment, cela rend pratiquement impossible tout appel vidéo. Mais, Apple semble avoir trouvé une solution à ce problème.

Dans ce nouveau brevet, l’appareil photo est intégré au bracelet Apple Watch et peut être facilement ajusté. L’image montre ce qui ressemble à un bracelet Apple Loop Classic, avec une caméra vidéo pouvant être positionnée de différentes manières pour permettre une prise de vue plus facile et plus confortable. Pour utiliser la caméra, il suffit à l’utilisateur de tirer la partie supérieure de la dragonne, où se trouve une sorte de segment étendu, et de faire pivoter la caméra en fonction des besoins.

La caméra fonctionne des deux côtés et peut enregistrer ou prendre des images à 360 degrés. L’utilisateur peut également démarrer la vidéo en appuyant sur un petit bouton caché dans la dragonne ou depuis le menu de l’Apple Watch.

Compte tenu de l’indépendance croissante par rapport à l’iPhone, il serait possible, avec une caméra, de créer un appel FaceTime directement à partir de l’Apple Watch ou de réaliser quelques photos à la volée lors d’une activité sportive.

Clairement, il ne s’agit que d’un brevet qui ne pourrait jamais être mis en œuvre par Apple. Néanmoins, il n’est pas dit impossible que l’Apple Watch Series 5 soit pourvue de cette caméra.

Qu’en pensez-vous ?