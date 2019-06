Vous gérez une entreprise avec de multiples salariés, tous au volant d’une voiture, d’une camionnette ou d’un poids lourd ? Vous devez gérer leur temps de travail, leurs itinéraires, et leurs actions sans pour autant les suivre dans chacun de leur déplacement ? La solution à tous ces problèmes n’est peut-être pas si compliquée qu’on le croit. Verizon a même mis à disposition, sur l’App Store, une application destinée à répondre aux questions précédemment citées. Avec Verizon Connect Reveal, fini les soucis de management. Cette application de géolocalisation vous permet de gérer les déplacements de vos équipes tout en gardant le contrôle sur la situation.

Avec Verizon Connect Reveal, vous pourrez garder le contrôle et la visibilité sur l’activité de vos équipes et ce, à tous moments. De nombreux managers se sentent en effet déconnectés de l’activité sur le terrain. On peut les comprendre, tant il est difficile de suivre une situation qui n’est pas la sienne. Pour identifier les opportunités manquées, les faiblesses dans la productivité et les coûts cachés, rien de mieux que Verizon Connect Reveal, seule application à fournir autant de données à destination des managers en herbe et confirmés : vous aurez en effet une vision à 360° de tous vos secteurs d’activité, et pourrez donc mieux comprendre toutes les opérations qui se passent sur le terrain.

Grâce à cette visibilité hors norme, votre entreprise pourra dispatcher plus aisément et plus efficacement les missions nécessaires à son fonctionnement. Vous pourrez en outre améliorer le service client, et éviter les appels répétés aux chauffeurs de votre compagnie. Grande comme petite, votre entreprise est parfaitement soutenue par Verizon Connect Reveal. Conçue pour être facile d’utilisation et fonctionnelle, l’application est compatible iOS, sur iPhone et iPad, et Android. Vous pourrez trouver en un clic les conducteurs et véhicules que vous voulez localiser, filtrer par groupe ou par équipe, pour mieux identifier points faibles et forts. Grâce à l’intégration de Google Maps, vous bénéficierez en sus d’images satellites et d’une compatibilité avec Street View. Vous serez alerté en direct grâce à des notifications calibrées : sortie ou entrée de véhicule dans une zone choisie, comportements routiers dangereux, entretien de véhicule nécessaire… Et Reveal continuera d’analyser les situations peu importe ce qu’il se passe en arrière-plan.

Et ce n’est pas fini ! Verizon Connect Reveal propose également une application dite « conducteur », dédiée aux chauffeurs. Les managers peuvent ainsi leur faire parvenir des données utiles sans pour autant leur passer un coup de fil. De quoi faciliter la vie de tout le monde. Les conducteurs peuvent ainsi accéder à la fonction navigateur GPS, consulter leur score de comportement routier et recevoir les missions envoyées par les managers. Parmi les fonctions proposées, vous pourrez localiser rapidement chaque conducteur, trouver le véhicule le plus proche d’un lieu pour répondre à une urgence, envoyer un ordre de mission, vérifier les indicateurs clés de performance sur les tableaux de bord, consulter certains rapports, créer des points d’intérêt… Enfin, vous pourrez suivre les comportements de conduite dangereux, les départs en retard, les ralentis excessifs et plus encore.

Sur le site ou via l’application, vous pourrez demander une démonstration gratuite de l’application, afin de comprendre ses tenants et ses aboutissants. Dans un monde en constante évolution, vous comprendrez bien vite que Verizon Connect Reveal a tout pour vous faciliter la vie et pour répondre à des enjeux que les concurrents ont d’ores et déjà compris. Alors n’attendez plus, et acquérez dès maintenant Verizon Connect Reveal, l’une des seules applications de localisations GPS à destination des managers de flottes véhiculées.