Netflix a publié une liste des meilleurs téléviseurs pour accéder à son catalogue et profiter de films, documentaires et séries télévisées.

Par conséquent, bien qu’il soit maintenant disponible sur toutes les Smart TV et sur de nombreux décodeurs et périphériques, Netflix a dressé la liste des meilleurs téléviseurs certifiés. Il y a Samsung, Sony et Panasonic.

Les modèles de télévision inclus dans la liste ont été sélectionnés à la suite d’une étude impliquant différents types d’évaluation : de la qualité de la dalle à l’intuitivité de l’interface et à la prise en charge des dernières versions de l’application officielle. De nouveau, le système qui maintient l’application active en arrière-plan lorsque le téléviseur est en veille est pris en compte pour accélérer l’ouverture.

Voici la liste des téléviseurs recommandés pour l’année 2019 :

Samsung The Frame

Samsung The Frame

Samsung The Serif

Samsung The Serif

Samsung Serie Q900R

Samsung Serie Q900R

Samsung Serie Q90R

Samsung Serie Q90R

Samsung Serie Q80R

Samsung Serie Q80R

Samsung Serie Q70R

Samsung Serie Q70R

Samsung Serie Q60R

Samsung Serie Q60R

Panasonic VIERA

Bien qu’ils ne soient pas disponibles sur Amazon, les modèles Panasonic VIERA suivants sont certifiés par Netflix :

VIERA GX700

VIERA GX800

VIERA GX900

Sony BRAVIA

Eux non plus ne sont pas disponibles sur Amazon, mais les modèles Sony BRAVIA suivants sont également certifiés Netflix :

BRAVIA X85G

BRAVIA X90G

BRAVIA A9G

Pour le moment, ce sont donc les seuls téléviseurs choisis par Netflix. Clairement, le choix final incombe à l’utilisateur. Tout dépendra aussi des prix et de ses besoins particuliers. De nos jours, nous recommandons vivement d’opter pour un téléviseur 4K HDR dans une perspective future, afin d’être prêt pour le contenu des signaux Ultra HD et HDR non seulement sur Netflix, Sky ou Now TV, mais aussi pour des émissions gratuites, en espérant que les délais de diffusion 4K seront aussi courts que possible.