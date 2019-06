Après une longue attente, Niantic et WB Games ont finalement annoncé la date de sortie du jeu « Harry Potter: Wizards Unite ».

Le titre sera disponible sur l’App Store à partir du 21 juin, les utilisateurs du monde entier pourront enfin télécharger ce jeu très attendu. Nous rappelons que ce titre est sorti en “beta” uniquement en Australie et en Nouvelle-Zélande en mai dernier.

Après avoir vu Nimbus 2000 sans contrôle en Australie et un Snaso à la recherche de pièces d’or dans une arcade, cette vidéo montre de nouveaux incidents de nature magique qui se produisent de plus en plus fréquemment dans le monde.

Dans Harry Potter: Wizards Unite, chacun de ces incidents augmente dangereusement le risque d’être exposé au Monde Magique. Les joueurs doivent alors résoudre le mystère de cette calamité en tant que recrues de l’Unité spéciale du Statut du secret.

Les joueurs devront explorer des quartiers et des villes du monde réel, découvrir des artefacts mystérieux, lancer des sorts et rencontrer des animaux fantastiques et divers personnages tout au long de leur parcours.

Ce titre sera disponible gratuitement. Il y aura probablement des contenus supplémentaires accessibles via les achats in-app. En attendant, vous pouvez visiter le site officiel du jeu.