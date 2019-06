Les éditeurs d’applications les plus téléchargées gagnent beaucoup plus sur l’App Store que sur le Google Play, selon Sensor Tower.

Nous savions qu’il était plus facile de gagner de l’argent sur le store d’Apple, mais les différences entre les mêmes titres sont vraiment remarquables. Plus précisément, les applications iOS gagnent 64% de plus que leurs homologues Android.

Les données de Sensor Tower se rapportent au premier trimestre de 2019 : en tenant compte uniquement des éditeurs des applications les plus téléchargées. Les gains bruts moyens ont été de 83,8 millions de dollars sur l’App Store et de 51 millions de dollars sur Google Play. De 2014 à 2019, le taux de croissance est d’environ 31%, l’App Store étant légèrement supérieur à Google Play.

Si nous ne considérons que les applications et non les jeux, la différence est encore plus grande : sur la boutique d’apps d’Apple, 23,3 millions de dollars, 232% de plus que le Goole Play s’est arrêté à une moyenne de 7 millions de dollars.

Concerne les jeux, la disparité diminue : sur l’App Store, le chiffre d’affaires moyen des 100 premiers éditeurs est de 70 millions de dollars, contre 48 millions sur le Google Play. Dans cette catégorie, le Google Play a enregistré une croissance supérieure à celle de l’App Store.

Sensor Tower indique que les totaux des revenus doivent être pris en compte pour les montants bruts.