Apple a commencé une série de modifications dans ses Apple Store concernant les informations des produits que les utilisateurs peuvent essayer dans la boutique.

La nouvelle signalétique vise à encourager les utilisateurs à interagir plus directement avec les produits et à poser moins de questions aux employés de l’Apple Store, notamment en ce qui concerne les fonctions de base des appareils.

Les écritures sont en blanc sur une table en plastique noire où les utilisateurs peuvent lire le nom de l’appareil, les couleurs disponibles, le prix et les caractéristiques principales.

Les autres informations détaillées sont présentes, comme toujours, dans l’application installée sur les différents iPhones.

Les iPhone sont maintenant répartis en groupes : iPhone XS, iPhone XS Max et iPhone XR sont côte à côte pour permettre à l’utilisateur de les tester et de comparer rapidement les prix et les fonctionnalités.

Grâce aux informations clairement indiquées sur la table, les utilisateurs moins expérimentés devraient au moins disposer des informations de base, de manière à poser moins de questions aux employés qui peuvent se concentrer sur des demandes plus importantes.

Même l’Apple Watch a été positionnée différemment, avec une longue table où vous pouvez essayer tous les modèles et de nombreuses options de bracelets Apple. Maintenant, il est encore plus facile d’essayer les différents modèles au poignet.

Apple a également créé un nouvel espace Express Checkout pour ceux qui doivent payer pour des accessoires tels que des étuis, des câbles ou des écouteurs et qui n’ont donc pas besoin d’explications supplémentaires.

Avec ces modifications, Apple souhaite simplifier l’expérience d’achat en Apple Store, en particulier pour les utilisateurs moins expérimentés. À l’heure actuelle, plusieurs Apple Store aux États-Unis et au Canada se présentent déjà avec cette nouvelle signalétique.