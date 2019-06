Dans iOS 13, un nouveau mode, appelé Low Data, permet d’optimiser la consommation de données lorsque vous êtes en connexion cellulaire.

Cette fonctionnalité est vraiment utile lorsque vous n’avez plus de Go de data. Que ce soit à la fin du mois, avec le dernier Go ou le dernier Mo restants, ou en voyageant à l’étranger avec seulement quelques Go d’itinérance, la sauvegarde des données est essentielle et constitue la première étape à adopter.

Apple a donc lancé discrètement une fonctionnalité vraiment intéressante dans iOS 13. Jusqu’à présent, seules certaines applications intégraient l’option dédiée à la sauvegarde de données, qui n’était donc pas à l’échelle du système.

Pour activer cette fonctionnalité, allez simplement dans les paramètres système, puis dans “Cellulaire” et activez enfin le basculement en mode données faibles. De cette manière, iOS 13 réduira la consommation de données pour toutes les applications de l’appareil afin de réaliser des économies uniformes et profondes.

Ce mode peut également être activé pour les réseaux Wi-Fi. Ceci est utile si vous souhaitez limiter l’utilisation de la bande passante, par exemple pour les connexions lentes ou pour offrir davantage de fonctionnalités à d’autres produits connectés au même réseau, ou si vous êtes connecté à un point d’accès portable. Pour l’activer sous Wi-Fi, allez simplement dans les paramètres système, faites défiler jusqu’à Wi-Fi, sélectionnez le réseau auquel vous vous connectez et activez la bascule en mode données faibles.

Bien entendu, l’opération peut être effectuée à l’inverse pour permettre à nouveau la consommation normale de données, s’il n’est plus utile de sauvegarder et de tirer le meilleur parti de chaque application.

Pour le moment, il nous manque encore une bascule rapide dans le centre de contrôle. Possible que cette option débarque dans une prochaine mise à jour.