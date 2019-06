Après le discours du mois dernier à l’Université Tulane, Tim Cook a ouvert la cérémonie de remise des diplômes pour l’année 2018-2019 à l’Université Stanford. Lors de son discours, Tim Cook a également parlé de Steve Jobs, celui qui, il y a quelques années, a prononcé un discours passionnant au même endroit.

Le 12 juin 2005, Steve Jobs a enthousiasmé les diplômés de l’Université de Stanford et du monde entier par un discours historique dans lequel il a parlé publiquement de sa maladie et exhorté tout le monde par une phrase inscrite dans la culture collective : « Ayez faim, soyez fous ». Dans son discours, Tim Cook a évoqué ce discours et expliqué que Stanford et la Silicon Valley marchaient ensemble depuis de nombreuses années, mais que les événements récents devaient faire l’objet d’un examen attentif :

« Les racines de Stanford et de la Silicon Valley sont tissées ensemble. Nous faisons partie du même écosystème. C’était vrai quand Steve s’est arrêté sur cette scène il y a 14 ans. C’est vrai aujourd’hui et ce sera vraisemblablement encore le cas pendant un certain temps. Les dernières décennies nous ont fait marcher ensemble. Mais aujourd’hui, nous nous réunissons à un moment qui demande réflexion

Alimentées par la caféine et le code, l’optimisme et l’idéalisme, la conviction et la créativité, des générations de diplômés de Stanford – mais également d’étudiants décrocheurs – ont utilisé la technologie pour refaire notre société. Mais je pense que vous conviendrez que les résultats n’ont pas été simples ces derniers temps. En seulement quatre ans d’études ici, les choses semblent avoir pris un tournant. La crise a tempéré l’optimisme, ses conséquences ont mis au défi l’idéalisme et la réalité a ébranlé la confiance aveugle. Pourtant, nous sommes toujours là. Et pour cause : les grands rêves vivent ici comme le génie et la passion qui les rendent réels. »

Cook a déclaré que la Silicon Valley était responsable de nombreuses inventions révolutionnaires, mais que l’industrie est en train de devenir célèbre pour les personnes réclamant des crédits sans revendiquer de responsabilité :

« Nous le voyons tous les jours avec des violations de données, des atteintes à la vie privée, des yeux aveugles qui incitent à la haine et des fausses nouvelles qui empoisonnent notre conversation nationale. Que cela vous plaise ou non, ce que vous construisez définit qui vous êtes. Si vous construisez une usine de chaos, vous ne pouvez pas nier la responsabilité du chaos. Il y a des domaines où cet aspect est plus important que la vie privée. Si nous acceptons cela comme normal et inévitable, en admettant que tout peut être agrégé, vendu ou même volé en cas de piratage, nous perdons beaucoup plus que les données. Nous perdons la liberté d’être humain.

D’une manière sans protection de la confidentialité numérique, même si vous n’avez rien fait de mal, à part de penser différemment, vous commencez à vous censurer. Votre génération devrait avoir la même liberté pour façonner l’avenir de la génération précédente. Les diplômés, au moins, tirent les leçons de ces erreurs. Si vous voulez prendre le crédit, commencez par apprendre à assumer vos responsabilités. »

Cook a également encouragé les diplômés de Stanford à être des “bâtisseurs” et à reconnaître le fait que le travail de leur vie sera un jour plus grand qu’eux. Cook a expliqué qu’il était incroyablement reconnaissant pour ce que le Stonewall Inn avait le courage de faire il y a près de 50 ans. Avant d’en revenir au discours de Tim Cook, nous rappelons que les émeutes de Stonewall constituaient une série d’affrontements violents entre des groupes homosexuels et la police à New York. Le premier affrontement a eu lieu dans la nuit du 27 juin 1969, lorsque la police a fait une descente au Stonewall Inn, un bar gay situé sur Christopher Street, dans le village de Greenwich, à New York. On considère généralement symboliquement l’heure de la naissance du mouvement de libération gay moderne dans le monde :

« Quoi que vous fassiez de votre vie, soyez un constructeur. Vous n’avez pas à recommencer pour construire quelque chose de monumental. Et au contraire, les meilleurs fondateurs, ceux dont les créations durent et dont la réputation grandit plutôt que de rétrécir au fil du temps, passent le plus clair de leur temps à construire pièce par pièce. Les constructeurs se sentent à l’aise dans la conviction qu’un jour le travail de leur vie sera plus grand qu’eux. Plus grand que toute autre personne. Ils sont conscients que leurs effets couvriront des générations. Ce n’est pas quelque chose d’accidentel. C’est le point.

Dans quelques jours, nous célébrerons le cinquantième anniversaire des révoltes à Stonewall. Lorsque les clients du Stonewall Inn sont arrivés cette nuit-là, les gens de toutes les races, gais et transgenres, jeunes et vieux, ne savaient pas du tout que l’histoire leur réservait. Il aurait semblé stupide d’en rêver. C’était juste un autre exemple du monde qui leur avait dit qu’ils devaient se sentir inutiles pour être différents. Mais le groupe réuni a senti que quelque chose grandissait et se renforçait. La conviction qu’ils méritaient quelque chose de mieux que les ombres et mieux que l’oubli. Et s’ils ne l’avaient pas été, ils auraient dû le construire eux-mêmes.

J’avais à 8 ans et demi quand c’est arrivé. Il n’y avait aucune notification de nouvelles, aucun moyen de faire des photos virales, rien pour faire entendre à un enfant éloigné les histoires de ces héros improbables. Greenwich Village pourrait aussi être une planète différente, bien que je puisse vous dire que les insultes et la haine étaient les mêmes. Ce que je n’aurais pas su depuis longtemps, c’est combien ce groupe de personnes avait fait pour moi et pour tant d’autres dans un endroit où je ne l’avais jamais été. Je ne cesserai jamais d’être reconnaissant pour ce qu’ils ont eu le courage de construire. »

Tim Cook a ensuite évoqué le discours de Steve Jobs :

« Cela m’amène à mon dernier conseil. Il y a 14 ans, Steve était sur cette scène et a dit à vos prédécesseurs : “votre temps est limité, alors ne le perdez pas en vivant la vie de quelqu’un d’autre “.

Quand Steve est tombé malade, j’ai toujours pensé qu’il guérirait. Non seulement je pensais qu’il guérirait, mais j’étais profondément convaincu qu’il continuerait à conduire Apple même après mon adieu à la société. Puis un jour, il m’a invité chez lui et m’a dit que ce ne serait pas comme ça. Alors même que j’étais convaincu qu’il resterait en tant que président. Qu’il aurait pris du recul par rapport à avant, mais qu’il serait resté présent en tant que caisse de résonance. Mais il n’y avait aucune raison de le croire. Je n’aurais jamais dû y penser. Les faits étaient clairs. Et quand il est parti, quand il est vraiment parti, j’ai appris la vraie différence viscérale entre préparation et préparation. C’était le moment le plus solitaire que j’ai jamais vécu dans ma vie.

C’était un de ces moments où vous pouvez être entouré de tant de gens, mais vous ne les voyez pas. Mais je pouvais sentir leurs attentes. Lorsque la poussière s’est dissipée, tout ce que je savais, c’est que je devais être la meilleure version de moi-même que je pouvais être. Je savais que si je me levais tous les matins et que je prenais le temps de répondre à ce que les autres attendent ou exigent, je deviendrais fou. Donc, ce qui était vrai alors l’est vrai maintenant. Ne perdez pas votre temps à vivre la vie de quelqu’un d’autre. Cela demande trop d’effort mental ; effort qui devrait être consacré à la création ou à la construction. »

En conclusion, Tim Cook a encouragé les diplômés de Stanford à être différents et à laisser quelque chose de valable :

« Diplômés, le fait est que lorsque votre temps arrivera et que cela arrivera, vous ne serez jamais prêt. Mais vous ne devriez pas l’être. Trouvez de l’espoir dans l’inattendu. Trouvez le courage dans le défi. Trouvez votre vision sur la route solitaire. Ne soyez pas distrait. Il y a trop de gens qui veulent un crédit sans responsabilité. Trop de gens montrent la coupure du ruban sans rien construire de valable.

Soyez différent, laissez quelque chose de valable et rappelez-vous toujours que vous ne pouvez pas l’emporter avec vous. Tu devras le passer en revue. »