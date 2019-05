Comme prévu en février, Tim Cook a prononcé le discours aux nouveaux diplômés de l’Université de Tulane. L’événement a eu lieu au Mercedes-Benz Superdome à la Nouvelle-Orléans.

Pendant son discours, Cook a raconté l’histoire de son voyage chez Apple et a parlé des changements, puis a encouragé les étudiants de Tulane à “faire la différence dans le monde”.

Avant son discours, Tim Cook avait reçu un diplôme honorifique de l’Université Tulane, “… pour avoir transformé Apple en l’archétype du succès et de l’innovation technologiques”.

Le PDG d’Apple a ensuite ouvert son discours en demandant aux étudiants de s’ouvrir davantage aux autres et de reconnaître les problèmes auxquels ils sont confrontés :

« Dans un monde où nous documentons vos vies de manière obsessionnelle, nous ne prêtons plus attention à ce que font les autres. Il s’agit de reconnaître l’importance de la civilisation humaine, qui a commencé lorsque nous avons réalisé que nous pouvions faire davantage en nous unissant. Lorsque les menaces et le danger en dehors du scintillement de l’incendie ont commencé à diminuer avec l’arrivée de problèmes plus importants. Lorsque nous avons réalisé que nous pouvions créer plus de prospérité, de beauté et de sagesse en agissant collectivement. »

À partir là, Tim Cook a raconté son arrivée chez Apple et raconté comment son aventure avait commencé. Le PDG a expliqué qu’à l’époque, il occupait un poste stable chez Compaq, ce qui semblait “être le meilleur possible pour toujours”, notamment parce qu’à cette époque, Apple était au bord de la faillite :

« J’avais un travail confortable dans une société appelée Compaq, qui à l’époque semblait pouvoir rester au top pour toujours. Mais apparemment, la plupart d’entre vous sont trop jeunes pour s’en souvenir. En 1998, Steve Jobs m’a convaincu de quitter Compaq pour rejoindre une entreprise au bord de la faillite. Ils fabriquaient des ordinateurs, mais à ce moment-là, personne ne semblait vouloir les acheter. Steve avait un plan pour changer les choses. Il ne s’agissait pas uniquement de créer de nouveaux iMac ou iPad, mais également de maintenir des valeurs qui ont donné naissance à ces inventions. L’idée était que mettre des outils puissants à la portée de tous ferait avancer le monde.

Nous pouvons construire des choses qui nous aident à imaginer un monde meilleur et donc à le rendre réel. Il y a un dicton qui dit que si vous faites ce que vous aimez, vous ne travaillerez jamais un jour dans votre vie. Chez Apple, j’ai appris que tout cela est vrai: vous travaillerez plus dur que jamais, mais tout devient incroyablement léger si vous aimez ce que vous faites. »

On parle également de la génération Tim Cook, qui dans certains cas a déçu les plus jeunes. Surtout en ce qui concerne l’environnement :

« Nous avons passé trop de temps à discuter, trop axés sur la lutte et pas assez sur le progrès. Il n’est pas nécessaire de chercher loin pour trouver un exemple de cet échec. Aujourd’hui, ici même, dans une arène où des milliers de personnes ont trouvé un réconfort désespéré après une catastrophe environnementale tragique, je ne pense pas que nous puissions parler de qui nous sommes en tant que personne sans parler du changement climatique. Ce problème ne devient pas plus facile à résoudre en fonction du vainqueur des élections. Cela concerne tout le monde, qui a gagné à la loterie dans sa vie et a le luxe d’ignorer ce problème et qui va tout perdre. Il concerne les communautés côtières, y compris certaines ici même en Louisiane, qui envisagent déjà de laisser le passé derrière elles, et ce qu’elles appellent un foyer depuis des générations pour se diriger vers d’autres pays. Les pêcheurs dont les filets arrivent vides.

Ce sont les maisons des gens, leurs moyens de subsistance. La terre où leurs nuits sont nées, a vécu et est mort. Lorsque nous parlons de changement climatique, je vous demande de penser à ces personnes qui ont tout à perdre. C’est ce que nous devons traiter collectivement. Lorsque nous faisons tout cela ensemble, le bruit de la politique se fait entendre et vous pouvez sentir vos pieds plantés sur un sol solide. »

Cook a conclu son discours en encourageant les étudiants à construire un monde meilleur pour les générations futures, à réfléchir au changement et à se concentrer sur les principaux problèmes de la société :

« Soyez motivé par votre devoir de construire un monde meilleur. Les jeunes ont changé le cours de l’histoire encore et encore. Maintenant il est temps de le changer à nouveau. Je sais que l’urgence de cette vérité est avec vous aujourd’hui. Sentez-vous bien, car personne ne peut vous faire sentir petit. Soyez courageux parce que les défis sont grands, mais vous êtes plus grands. Soyez reconnaissant, parce que quelqu’un a sacrifié sa vie pour rendre ce moment possible pour vous. Ici, à ce stade, je peux sentir ce courage. Essayez quelque chose. Vous pourriez réussir, vous pourriez échouer. Faites de votre vie le but d’améliorer le monde. Il n’y a rien de plus beau que de travailler pour laisser quelque chose de mieux à l’humanité. »