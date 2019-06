iOS 13 ajoute la prise en charge des polices personnalisées, une fonctionnalité demandée depuis longtemps par les utilisateurs.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, nous pourrons personnaliser davantage l’apparence des applications. Bientôt, il sera en effet possible d’installer et de configurer des polices personnalisées de manière simple et rapide.

Comment installer ces polices personnalisées ?

La procédure se veut très simple. Tout se fera depuis l’App Store. Avec la sortie d’iOS 13, l’App Store proposera des paquets de polices ou des polices individuelles. Une fois téléchargées, celles-ci qui peuvent être installées comme n’importe quelle autre application.

Ensuite, dès que la police est installée, allez simplement dans Réglages pour la sélectionner.Ce changement sera visible dans des applications spécifiques sur iOS 13. Dans ce menu, toutes les polices installées seront présentes et pourront également être modifiées (taille, gras…).

Rappelons que la version finale de ce firmware ne sortira qu’en septembre prochain. Mais si vous êtes impatients, rendez-vous à cette adresse pour accéder à toutes les bêtas.