L’attente de Call of Duty: Mobile sur iOS est presque terminée. En effet, Activision vient tout juste de sortir le titre en Australie, où les utilisateurs d’iPhone et d’iPad peuvent désormais se le procurer gratuitement. Pas d’inquiétude, ce premier véritable jeu Call of Duty pour mobile ne devrait pas tarder à être déployé à l’international.

Si nous avions déjà vu des jeux CoD sur iOS dans le passé, ils ont toujours été d’une grande déception. Et ce n’est certainement pas les fans de la franchise qui nous contrediraient.

CoD: mobile n’a rien à voir avec ça. Il offre l’expérience que les fans de jeu de tir à la première personne connaissent et adorent – avec des cartes, modes, armes et autres icônes emblématiques des précédents jeux CoD.

Call of Duty: le mobile a tout pour plaire

De nombreux modes de jeu qui rendent CoD si populaire sont inclus dans la version mobile, tels que Team Deathmatch, Free-for-All, Hardpoint et Domination. Et chacun soutiendra entre huit et 10 joueurs.

Le jeu comprendra également un mode Battle Royale. Ce n’est pas exactement la même chose que Blackout de Black Ops 4, mais cela y ressemble. Ce mode prend en charge jusqu’à 100 joueurs et une immense carte avec beaucoup de zones denses à explorer.

De nombreuses cartes multijoueurs vous seront également familières. Il y en a pour les fans de Nuketown, Hijacked et Firing Range, ainsi que des classiques comme Standoff et Crash.

Conçu pour le mobile

Le développeur Tencent a bien sûr fait quelques optimisations pour le mobile. Vous avez le choix entre différentes options de contrôle qui devraient rendre le jeu de tir rapide plus facile à manipuler avec des commandes tactiles.

En revanche, on ne sait pas encore si CoD: Mobile supporte en charge les contrôleurs physiques au lancement, mais nous l’espérons. Pour rappel, Apple a récemment annoncé le support des manettes PS4 ou Xbox One sous iOS 13. La version finale de ce firmware est prévue pour cet automne.

Disponible maintenant en Australie

Si vous suivez CoD: Mobile News, toutes ces informations vous seront familières. Ce qui est remarquable cette semaine, c’est que le jeu vient de sortir pour la première fois sur l’App Store en Australie.

C’est une excellente nouvelle car cela signifie que CoD: Mobile est prêt à être apprécié des fans. Il n’est peut-être pas encore disponible au niveau mondial, mais un déploiement plus large dans d’autres régions devrait être imminent.

Dès que le jeu sera disponible dans le monde, nous ne manquerons pas de vous en informer D’ici là, vous pouvez le télécharger depuis l’App Store si vous avez un compte australien.

N’oubliez pas que vous aurez probablement aussi besoin d’un VPN si vous jouez dans un autre pays.