L’application Musique dans iOS 13 n’est pas révolutionnaire, mais Apple a ajouté un certain nombre de fonctionnalités vraiment intéressantes.

La première concerne la synchronisation des textes. Pour la plupart des chansons sur Apple Music, vous pouvez non seulement lire le texte (comme sur iOS 12), mais aussi le faire en synchronisation avec la musique. En pratique, le texte s’allume et défile automatiquement sans qu’il soit nécessaire d’intervenir manuellement lors de la lecture du morceau. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur l’icône de texte en bas à gauche lors de la lecture d’une chanson. Pendant la lecture, il est toutefois possible de faire défiler l’écran vers le haut ou le bas, puis de revenir au point exact du texte par rapport à la chanson. Entre autres choses, l’auteur du texte sera aussi mentionné à la fin de la lecture.

iOS 13 améliore également la gestion de la file d’attente d’écoute avec le bouton “Suivant”. Il est maintenant possible d’afficher la file d’attente des pistes qui suivront celle en cours de lecture, en plus des informations sur la liste de lecture, l’album ou la station d’où elle provient. Maintenant, il est encore plus facile de changer rapidement l’ordre des chansons entrantes.

De plus, Apple Music pourra vous alerter si vous êtes sur le point d’ajouter une chanson déjà présent dans la liste de lecture.

Bien entendu, Apple Music profite du mode sombre lorsqu’il est activé par les paramètres d’iOS 13.