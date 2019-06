Spotify a présenté Your Daily Drive une nouveauté importante qui mêle à la fois de la musique et des informations. Juste comme une station de radio classique.

Une étude a confirmé que les américains passent le plus clair de leur temps en voiture, bloqués par le trafic pour se rendre au travail. Au total, 70 milliards d’heures ont été passées aux États-Unis dans l’habitacle. À partir de ces données, Spotify a décidé de créer votre disque quotidien.

Il s’agit d’un nouveau type de liste de lecture offrant aux utilisateurs un mélange de musique et d’informations du jour. Un programme complet d’informations et de divertissements sera proposé pour inciter l’utilisateur à ne pas allumer la radio dans la voiture. Comme expliqué par Spotify, cette liste de lecture combine le meilleur des talk-shows d’actualités avec le meilleur du streaming musical, en gardant toujours à l’esprit les préférences de l’utilisateur : « Nous combinons la musique que vous aimez avec des mises à jour pertinentes et actualisées du monde entier, provenant de sources fiables. Le tout combiné à une expérience d’écoute ininterrompue et unifiée. »

Le lancement est initialement prévu uniquement aux États-Unis, où la liste de lecture Your Daily Drive contiendra des mises à jour extraites des podcasts d’éditeurs tels que The Wall Street Journal et NPR. Les utilisateurs se verront proposer un mélange de leurs chansons et de leurs artistes préférés, entrecoupés de nouvelles chansons que l’utilisateur n’a pas encore entendues ou découvertes. De plus, la playlist proposera des mises à jour constantes tout au long de la journée.

Your Daily Drive est déjà disponible sur Spotify aux États-Unis.