Microsoft reçoit un grand succès de Gears of War. Et finalement, Gears Pop va atterrir aussi sur iOS.

Un an après la première confirmation du jeu, Gears Pop est enfin en pré-commande sur l’App Store avant sa sortie officielle, prévue dans quelques mois.

Gears Pop! Ce n’est pas un titre traditionnel de Gears of War. Microsoft s’est associé à Mediatonic et Funko pour apporter quelque chose de nouveau sur le marché. Le titre vous permet de participer à des batailles multijoueurs explosives et en temps réel dans l’univers Gears pour la première fois sur iPhone.

Le jeu propose plus de 30 personnages de Gears, chacun redessiné en Funko Pop. Vous devrez construire votre équipe finale et la mener à la victoire contre d’autres joueurs en ligne.

Si vous êtes assez bon, vous pouvez avancer à travers les arènes et les grandes ligues, où vous pourrez défier les meilleurs joueurs du monde et vous battre pour obtenir des récompenses encore meilleures.

Le jeu a l’air vraiment intéressant. Si vous êtes intéressé, allez immédiatement sur l’App Store pour le pré-commander. C’est gratuit et sera disponible au téléchargement le 2 septembre.