En septembre, Apple devrait dévoiler les iPhone XI, iPhone XI Max et l’iPhone XI R, le successeur de l’actuel iPhone XR. Et il semblerait, d’après le site coréen Thelec, que ce dernier aurait droit à une batterie de plus grosse capacité.

Apparemment, cet iPhone XI R embarquera une batterie de 3 110 mAh, contre 2 942 mAh pour l’iPhone XR 2018. Bien que le gain ne soit pas si important, il ne faut pas oublier que le futur SoC A13 devrait être moins énergivore. En clair, les deux ensemble pourraient bien apporter un avantage certain à l’autonomie.

Apple aurait d’ailleurs déjà chargé Ameperx Technology Limited, un fournisseur chinois, de la production de masse de cette batterie. En revanche, il n’est pas question d’une batterie en forme de L, comme sur les iPhone XS et XS Max, mais d’une forme en I. Pour les deux prochains modèles OLED, on peut également s’attendre à une batterie un peu plus grosse.

Entre iOS 13 et son mode sombre, l’écran OLED, la puce A13 et les optimisations, les iPhone XI et XI Max pourraient offrir une meilleure autonomie.