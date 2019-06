Microsoft Project xCloud est maintenant presque prêt pour le grand public, à tel point qu’il pourrait être lancé dès octobre. Il donnera la possibilité de transférer les jeux de notre Xbox One vers n’importe quel appareil en notre possession.

Au cours de l’E3 2019, Microsoft a publié plusieurs déclarations concernant ses produits à venir, y compris la prochaine console Project Scarlett, sans entrer dans les détails. Cependant, la société a permis d’essayer le nouveau Microsoft Project xCloud, afin de pouvoir tester des jeux comme Resident Evil 7, Hellblade, Halo 5 sur un Galaxy S10 connecté à un manette Xbox.

Lors des tests effectués, il a été possible de constater que, même s’il s’agissait d’un projet en cours d’état d’avancement, le décalage était totalement absent. Un porte-parole de Microsoft, cependant, a expliqué que ces jeux ne tournaient pas depuis une Xbox sur site, mais depuis un centre de données situé dans la région de la baie, à environ 400 km.

Halo 5 fonctionnait à une résolution de 720p et à un maximum de 60 images par seconde. La résolution du jeu est adaptable en fonction de la vitesse de l’appareil et de la connexion, ainsi que de la fréquence d’images. Microsoft n’a pas précisé la vitesse Internet requise pour le service, mais il y avait plusieurs mentions aléatoires. En fait, Microsoft a révélé que s’il était possible de diffuser Netflix en streaming, il serait possible de diffuser Project xCloud. Enfin, Microsoft a annoncé que tous les jeux Xbox One seraient jouables sur son service de streaming.

Avec ces prémisses, il est très probable que Microsoft Project xCloud sera un concurrent direct de Google Stadia. Mais contrairement à Google, la marque Xbox compte déjà des millions d’admirateurs, qui pourraient facilement préférer le service de Microsoft à celui de Google.