The Elder Scrolls: Legends se prépare à recevoir un nouveau contenu prêt à donner une nouvelle vigueur cet excellent titre.

L’annonce vient directement du salon E3 Showcase à Bethesda, qui a dévoilé le nouveau développement d’Elsweyr Lune, disponible le 27 juin prochain. Cette extension apportera de nombreux nouveaux contenus conçus pour donner un nouvel élan à Metagame.

La nouvelle extension comprend pas moins de 75 nouvelles cartes, dont de nouvelles cartes thématiques allant des khajiites aux dragons et de nouveaux decks thématiques. Il y aura également une nouvelle table de jeu et de nouvelles bandes sonores. Il est déjà possible de pré-commander le paquet qui, au prix de 49,99 euros, comprend 50 deccas et une carte Légendaire en plus du titre “Porteur de la stèle Ira” et une stèle de Ira dorsalino.

Nous vous rappelons que The Elder Scrolls: Legends peut être téléchargé gratuitement sur l’App Store. Il est compatible iPhone, iPad et Mac.