Parmi les nouvelles les plus intéressantes d’iOS 13 et iPadOS, il y a la possibilité de connecter les manettes PS4 et Xbox One S directement à l’iPhone et à l’iPad via une connexion sans fil.

Comment connecter la DualShock 4 à l’iPhone et l’iPad

Pour connecter la manette Playstation 4 à l’iPhone et à l’iPad, il suffit de suivre les instructions suivantes :

Ouvrir les paramètres sur iPhone ou iPad

Cliquez sur Bluetooth

Sur la manette DualShock 4 et activez le mode de couplage. Maintenez enfoncés simultanément les boutons PlayStation et Share pendant quelques secondes, jusqu’à ce que le voyant d’état clignote en blanc.

La DualShock 4 apparaîtra dans la liste des appareils Bluetooth sur iPhone et iPad

Cliquez sur DUALSHOCK 4 pour connecter le contrôleur au périphérique Apple.

Une fois connecté, vous pouvez lire tous les titres compatibles avec les contrôleurs MFi sur iPhone et iPad. Dans le widget Batterie, vous pouvez contrôler le niveau d’autonomie du contrôleur.

Comment connecter la manette Xbox One S à l’iPhone et l’iPad

Pour connecter le contrôleur Xbox One S à iPhone et iPad :

Ouvrir les paramètres sur iPhone ou iPad

Cliquez sur Bluetooth

Maintenant, prenez le contrôleur, allumez-le (bouton Xbox) et activez le mode de couplage. Pour cela, maintenez enfoncé le bouton de connexion en haut pendant environ trois secondes

Le contrôleur apparaîtra dans la liste des périphériques Bluetooth sur l’iPhone et l’iPad

Cliquez sur le contrôleur sans fil Xbox pour connecter le contrôleur au périphérique Apple.

Là encore, une fois la connexion établie, vous pouvez jouer à tous les titres compatibles avec les contrôleurs sur iPhone et iPad. Dans le widget Batterie, vous pouvez contrôler le niveau d’autonomie du contrôleur.

N’oubliez pas qu’iOS 13 et iPadOS ne prennent en charge que les manettes PS4 et Xbox One S (pas de celle de la One X), car ils peuvent être connectés via Bluetooth sans la prise en charge d’un adaptateur.