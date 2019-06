iOS 13 apporte également plusieurs améliorations aux captures d’écran, telles que la possibilité de capturer une page Web entière quelle que soit la zone visible sur l’écran de l’iPhone ou de l’iPad.

La possibilité de capturer des pages Web entières via des captures d’écran sur iPhone et iPad est un ajout très intéressant, en particulier dans le domaine professionnel. Avec iOS 13, Safari nous permet d’acquérir une capture d’écran qui couvre toute la page Web, quelle que soit la partie affichée à l’écran.

Oublions de pincer l’écran pour essayer de réduire le zoom et de capturer la partie la plus large possible d’une page Web : avec iOS 13, tout sera plus simple :

Ouvrez Safari et accédez au site Web dont vous souhaitez prendre la capture d’écran.

Sur les appareils avec Touch ID, cliquez simplement sur le bouton d’alimentation + le bouton Accueil. Pour les appareils avec Face ID, vous devez cliquer sur le bouton d’alimentation latéral et sur le bouton Augmenter le volume.

Une fois la capture d’écran capturée, vous verrez l’aperçu. De là, sélectionnez l’option “Pleine page” en haut de l’aperçu.

Cliquer pour agrandir

Cliquez sur Terminer pour enregistrer l’image dans Fichiers.

Cliquer pour agrandir

Notez que vous pouvez aussi capturer l’écran pendant la modification capture. Vous serez alors invité enregistrer l’ensemble de vos captures d’un seul coup dans l’app Photos ou dans l’app Fichiers.

Autre point intéressant. Le texte de la capture plein page est sélectionnable puisqu’elle est enregistrée au format PDF.

Maintenant, vous pouvez facilement faire des captures d’écran de sites Web entiers avec la facilité habituelle de captures d’écran sur iOS. Actuellement, cette fonctionnalité n’est active que dans Safari et non dans d’autres applications.