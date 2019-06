Netflix teste une nouvelle fonctionnalité “Extras” dans ses applications mobiles pour iOS et Android. Elle a pour rôle de regrouper les bandes-annonces et les photos pour ses différents spectacles et films, créant ainsi un flux de style Instagram.

Pour les utilisateurs faisant partie du test, un nouvel onglet apparaîtra sur l’application, appelé “Extra”. Dans cet onglet, les utilisateurs peuvent faire défiler verticalement les nouveaux messages sur les titres Netflix d’origine tels que Stranger Things, Chambers et See You Yesterday. Les vidéos du flux sont lues automatiquement (sans audio), tandis que les galeries d’images peuvent défiler horizontalement, comme sur Instagram.

Les publications du flux Extras incluent des options permettant de partager du contenu avec des amis, d’ajouter le film ou la série télévisée et même de vous rappeler quand du contenu est disponible. Netflix a déclaré que c’était un moyen « d’aider les fans à communiquer plus profondément avec les titres qu’ils aiment ».

Ce n’est pas la première fois que Netflix s’inspire d’autres plates-formes de médias sociaux. Depuis l’année dernière, Netflix a introduit des bulles “de prévisualisation” similaires aux récits que les utilisateurs peuvent utiliser pour visionner des bandes-annonces verticales des titres originaux du service.

Netflix n’a pas encore décidé si le nouvel onglet Extra sera réellement lancé ou s’il sera rejeté.