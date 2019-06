Apple a créé une page support pour expliquer aux utilisateurs ce qui se passe avec macOS Catalina et la disparition d’iTunes. Beaucoup de réponses aux questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs.

Voici les réponses indiquées par Apple aux utilisateurs qui mettront leur Mac à jour avec macOS Catalina :

La musique que vous avez importée ou achetée dans le passé avec iTunes sera transférée dans la nouvelle application Musique.

Les listes de lecture musicale et intelligente que vous avez créées dans iTunes seront dans la nouvelle application Musique.

iTunes Store sera toujours disponible pour acheter de la musique sur Mac, iOS, PC et Apple TV.

Les cartes-cadeaux ITunes et les crédits iTunes seront conservés et pourront être utilisés avec les nouvelles applications et l’App Store.

La sauvegarde, la restauration et la synchronisation de l’iPhone, de l’iPad et de l’iPod passeront au Finder.

Les films et les émissions de télévision que vous avez achetés ou loués sur iTunes seront dans la nouvelle application Apple TV.

Vous devrez utiliser l’application Apple TV pour Mac pour vos futurs achats ou pour la location de films et d’émissions de télévision.

Les podcasts auxquels vous vous êtes abonné ou que vous avez ajoutés à iTunes seront désormais dans la nouvelle application Apple Podcast.

Les livres audio achetés sur iTunes seront désormais dans l’application Livres mise à jour.

Vous devrez utiliser l’application Apple Books pour Mac pour vos futurs achats de livres audio.

Plus en détails…

Apple explique également que macOS Catalina accélère et facilite l’accès à toute la musique “extraite” ou importée, en plus de celles achetées. Les nouvelles applications organisent le contenu multimédia de la même façon que les mêmes applications sur iOS. Toute la collection multimédia passera automatiquement aux nouvelles applications Apple Music, Apple TV et Podcast. De plus, les achats précédents dans iTunes Store et vos bibliothèques synchronisées ne changeront sur aucun de vos appareils.

Pour l’achat de nouvelles musiques, l’iTunes Store sera disponible dans la barre latérale de l’application Musique. Le nouveau magasin restera le même qu’aujourd’hui sur iOS et Apple TV et vous permettra d’accéder à tous les achats passés et de les télécharger. De plus, à partir de l’application Musique, vous pouvez vous abonner à Apple Music et choisir d’afficher ou non l’iTunes Store pour simplifier l’interface.

Des films et des programmes télévisés peuvent être achetés et loués à partir de l’application TV de macOS Catalina. Il en va de même pour les livres numériques dans l’application Apple Books. Les deux nouvelles applications auront leurs magasins pour faire des achats et télécharger des articles achetés dans le passé.

La synchronisation de l’iPhone et de l’iPad se fera directement à partir du Finder. Tous les paramètres de synchronisation et les sauvegardes précédentes dans iTunes seront également stockés dans macOS Catalina. Entre autres choses, maintenant que les périphériques apparaissent dans le Finder, il est également plus facile de glisser-déposer les fichiers que vous souhaitez transférer.